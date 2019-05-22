نشاط لافت للجيش الإسرائيلي عند حدود لبنان

يقوم الجيش الإسرائيلي منذ صباح اليوم الأربعاء، بأعمال حفر وتوسيع عند الحدود اللبنانية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

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ووصلت ورشة عسكرية إسرائيلية، مزودة بعدد من الحفارات والجرافات، وبدأت بأعمال توسيع الطريق العسكرية التي تربط محور العباسية بالطرف الغربي لبلدة الغجر المحتلة، كما قامت الورشة برفع سواتر ترابية، عند الجهة الغربية للطريق، في مواجهة المناطق اللبنانية المحررة المقابلة.

وقد رافق الأعمال، تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية في أجواء منطقة العرقوب.

وأقدمت قوة من جيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، على فتح البوابة الحديدية في الجدار الإسمنتي عند محلة العبارة، مقابل طريق عام كفركلا - العديسة قضاء مرجعيون (جنوب لبنان)، ونفذت عملية تفتيش بين السياج التقني والجدار الإسمنتي، من دون تسجيل أي خرق للخط الأزرق.

وكانت إسرائيل أعلنت مطلع ديسمبر 2019، أنها استكملت بحثها عن أنفاق حزب الله اللبناني، مدعية أنه يسعى من خلالها للتسلل إلى أراضيها.

وأطلقت عملية واسعة لتدمير هذه الأنفاق الحدودية، ما أثار مخاوف من اشتعال الموقف بين الطرفين.

وبنت إسرائيل منذ نيسان 2018، جدارا إسمنتيا فاصلا عند الحدود مع لبنان، مقابل طريق كفركلا – العديسة.

يأتي ذلك، في وقت يدور الحديث في لبنان عن "مفاوضات غير مباشرة" مع الجانب الإسرائيلي في ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية، ارتباطا بملف التنقيب عن الغاز النفط، برعاية الأمم المتحدة (اليونيفيل جنوب لبنان) ومشاركة أمريكية، وسط مخاوف من انسحاب التوترات الإيرانية-الأمريكية، إلى لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام+ وكالات