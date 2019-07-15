نقلت وسائل إعلام عراقية عن وزير المالية الأسبق، باقر جبر الزبيدي، أعلانه ورود معلومات تحدد مكان وجود "أبو بكر البغدادي"، زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي.

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ورجّح الزبيدي، وهو قيادي بارز في المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، وجود البغدادي في ليبيا، لافتا إلى أن "الانتصارات التي حققتها عملية "إرادة النصر"، أكدت ما أعلناه سابقا، بأن البغدادي غير موجود في العراق، حيث تؤكد المعلومات الواردة انه حاليا في ليبيا، وسيقوم قريبا ببث خطاب من هناك يتضمن دعوة لتنشيط الخلايا النائمة في العراق".

ورأى وزير المالية العراقي الأسبق في بيان صحفي بالخصوص أن "التنظيم سيركز على سامراء والنخيب ومحيطهما، واستهداف مدن وسط وشمال العراق، بعمليات انتحارية مفردة".

وتوقع القيادي البارز في المجلس الأعلى الإسلامي كذلك أن "يهاجم التنظيم أيضا مصر وتونس، محاولا اقتطاع جزء من إفريقيا، منطلقا من ليبيا".

المصدر: وسائل إعلام عراقية