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رؤساء وزراء لبنان السابقين بضيافة الملك سلمان بغياب الحريري (صور)

أخبار العالم العربي

رؤساء وزراء لبنان السابقين بضيافة الملك سلمان بغياب الحريري (صور)
واس
رؤساء وزراء لبنان بضيافة الملك سلمان بغياب الحريري
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التقى الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاثنين في جدة، رؤساء وزراء لبنان الأسبقين نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام.

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وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين السعودية ولبنان، والتأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

وكان لافتا غياب رئيس الحكومة الحالي سعد الحريري عن اللقاء.

من الجدير ذكره، أن لا موعد حتى الآن لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء، التي تم تأجيلها منذ أسبوعين على خلفية الحادث الأمني في الجبل، والذي أدى إلى مقتل مرافقين لأحد الوزراء.

المصدر: RT + "واس"

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