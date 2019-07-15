التقى الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاثنين في جدة، رؤساء وزراء لبنان الأسبقين نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام.

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وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين السعودية ولبنان، والتأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

#عاجل_واس#خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبقين، استعرض معهم العلاقات الأخوية، والتأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي.https://t.co/zAKukOPgpS#واسpic.twitter.com/wLgcKyHLpG — واس (@spagov) July 15, 2019

وكان لافتا غياب رئيس الحكومة الحالي سعد الحريري عن اللقاء.

من الجدير ذكره، أن لا موعد حتى الآن لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء، التي تم تأجيلها منذ أسبوعين على خلفية الحادث الأمني في الجبل، والذي أدى إلى مقتل مرافقين لأحد الوزراء.

المصدر: RT + "واس"