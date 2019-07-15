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الأمم المتحدة تبدي قلقها إزاء إصدار الحوثيين 30 حكما بالإعدام في صنعاء

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة تبدي قلقها إزاء إصدار الحوثيين 30 حكما بالإعدام في صنعاء
Reuters Eduardo Munoz
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أعربت الأمم المتحدة اليوم الأحد عن قلقها إزاء إصدار محكمة تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في صنعاء أحكام إعدام بحق 30 شخصا.

وأبدت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة و المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، عبر "تويتر" عن قلق المنظمة العالمية العميق إزاء الحكم.

وأشار غريفيث إلى أن الأمم المتحدة "تعارض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف"، وحث الأطراف اليمنية على تنفيذ اتفاقية الأسرى والمعتقلين الموقعة في السويد أواخر العام الماضي.

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وأصدرت محكمة تابعة للحوثيين في 9 يوليو الجاري حكما بإعدام 30 شخصا بتهمة التجسس لصالح دول التحالف العربي بقيادة السعودية.

المصدر: RT

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