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واشنطن توجه دعوة للحوثيون بعد حكمهم بإعدام 30 معتقلا سياسيا

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واشنطن توجه دعوة للحوثيون بعد حكمهم بإعدام 30 معتقلا سياسيا
Reuters
مبنى وزارة الخارجية الأمريكية
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عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من إصدار حكم الإعدام بحق 30 معتقلا سياسيا من قبل الحوثيين "المدعومين من إيران"، حسب قولها.

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وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد: "تعبر الولايات المتحدة عن قلقها الجدي من إصدار الحوثيين المدعومين من إيران في 9 يوليو الجاري حكم الإعدام غير العادل بحق 30 معتقلا سياسيا".

وأضاف البيان: "وكان من بين المدانين علماء وساسة معتقلون بتهم غير مبررة ومسيسة. ويعتقد بأن عددا من المدانين تعرضوا للعنف الجسدي أثناء حبسهم".

ودعت الخارجية الأمريكية الحوثيين إلى إلغاء هذا الحكم ومعاملة المعتقلين بشكل إنساني ووقف القيام باعتقالات تعسفية.

وأصدرت محكمة في صنعاء تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، في 9 يوليو الجاري حكما بإعدام 30 شخصا بتهمة التجسس لصالح دول التحالف العربي بقيادة السعودية.

المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية

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