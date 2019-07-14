قوات هادي تتحدث عن إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين فوق مأرب

أسقطت القوات التابعة للحكومة اليمنية الشرعية طائرتي استطلاع مسيرتين صباح اليوم الأحد تابعتين لجماعة "أنصار الله" الحوثيين فوق مأرب، شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

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وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن ذلك يأتي بالتزامن مع تصاعد الاشتباكات بين القوات التابعة للحكومة اليمنية والحوثيين في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب (شرق اليمن).

من جهتها أعلنت جماعة "أنصار الله" اليوم الأحد عن مقتل عسكريين يمنيين وتدمير آليات بهجمات في شرق محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، بأن الجماعة "شنت عملية هجومية واسعة على عدد من مواقع الجيش في منطقتي صبرين والخليفين في مديرية خب والشعف شرق الجوف"​​​.

وفي قطاع نجران جنوب غربي السعودية، أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية صد هجوم لقوات يمنية على مواقع لـ"أنصار الله" قبالة منفذ الخضراء، وتكبيد المهاجمين خسائر.

وأشارت الجماعة إلى إطلاق مقاتليها عددا من الصواريخ محلية الصنع نوع "زلزال 1" مداها 3 كيلومترات، وقذائف مدفعية على تجمعات عسكرية يمنية قبالة السديس في نجران، ألحقت خسائر في الأرواح، حسب قناة "المسيرة".

المصدر: وكالات