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السفير الروسي يؤكد لعباس دعم موسكو للقضية الفلسطينية

أخبار العالم العربي

السفير الروسي يؤكد لعباس دعم موسكو للقضية الفلسطينية
وفا
لقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالسفير الروسي لدى السلطة الفلسطينية، غوتشا بواتشيدزه
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استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم السبت، السفير الروسي لدى السلطة الفلسطينية، غوتشا بواتشيدزه.

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وأوردت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية أن السفير الروسي أكد لعباس موقف بلاده الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، وحرص موسكو على "تعميق وتمتين العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين".

بدوره، ثمن الرئيس الفلسطيني، الدعم الروسي الكبير لبلاده، خاصة في المجال السياسي، مشددا على "حرص دولة فلسطين على تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية وتقويتها، بما فيه مصلحة البلدين الصديقين".

المصدر: وفا

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