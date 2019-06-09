فلسطين تشيد بمواقف روسيا والصين الداعمة لقضيتها

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالبيان الروسي الصيني المشترك الصادر في ختام المباحثات بين الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، قبل أيام خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.

وثمن عباس موقف الدولتين في البيان الذي طالب بتفادي أي خطوات "تقوض حل الدولتين في الشرق الأوسط، ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ذات سيادة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

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وقيم الرئيس الفلسطيني المواقف الداعمة للحقوق الفلسطينية عاليا، معتبرا أن "ذلك سيحول دون أي التفاف على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وكذلك سيحول دون أي تجزئة لحقوقنا التاريخية من خلال خطوات لا يرضى عنها الشعب الفلسطيني والأمة العربية والعالم بأسره".

المصدر: وفا