قوات حفتر تدعو أهالي طرابلس إلى الابتعاد عن أماكن تمركز "المليشيات" في المدينة

أصدر "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر، بيانا، مساء اليوم السبت، دعى فيه أهالي العاصمة الليبية طرابلس للابتعاد عن أماكن تمركز القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.

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وفي بيان نشرته شعبة الإعلام الحربي لـ "الجيش الوطني"، دعت قيادته العامة سكان العاصمة الليبية إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد بقدر الإمكان عن مناطق الاشتباكات، وعدم التواجد بالقرب من مواقع وتمركزات الحشد المليشياوي وتحديدا بمناطق صلاح الدين والهضبة".

ومطلع أبريل الماضي، شنت قوات "الجيش الوطني الليبي" هجوما على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا). وكان حفتر أعلن أن الهدف من العملية هو تحرير العاصمة من "المليشيات الإرهابية"، فيما دعت "الوفاق" قوات موالية لها إلى صد "عدوان المتمرد".

وأمس الجمعة، أعلن "الجيش الوطني الليبي" عن استهداف قواته الجوية معسكرا يضم مقاتلين أجانب بمدينة غريان (جنوب طرابلس)، مؤكدا سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى جراء القصف.

المصدر: RT