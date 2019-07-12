"الجيش الوطني الليبي" يؤكد استهدافه مسلحين تشاديين بغريان

أعلن "الجيش الوطني الليبي" عن استهداف قواته الجوية معسكرا يضم مقاتلين أجانب بمدينة غريان، مؤكدا سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى جراء القصف.

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وبحسب صفحة المركز الإعلامي لعملية الكرامة التابعة لقوات حفتر على موقع "فيسبوك"، فإن ضربات جوية دقيقة شنت ليلة أمس، استهدفت معسكر "أبو معاذ" الذي يضم مقاتلين تشاديين.

وأضاف منشور على الصفحة أن الغارات خلفت العديد من القتلى بحسب مصادر المركز الإعلامي لعملية الكرامة من داخل مدينة غريان.

ويكثف "الجيش الوطني الليبي" غاراته الجوية الليلية مستهدفا تجمعات مسلحة بمدينة غريان منذ أكثر من 4 أيام، واستهدفت أقوى غاراته مبنى ثانوية الشرطة بالمدينة.

ويخوض "الجيش الوطني الليبي" اشتباكات مع عناصر تابعة لحكومة الوفاق، في إطار عملية عسكرية سماها "طوفان الكرامة" لتطهير العاصمة ممن يسميهم "المليشيات والجماعات الإرهابية".

المصدر: "فيسبوك"