مباحثات عراقية بحرينية لاحتواء أزمة اقتحام سفارة المنامة ببغداد احتجاجا على "ورشة كوشنر"

أجرى وزير الخارجية العراقي، محمد الحكيم، اليوم السبت، لقاء مع سفير البحرين لدى العراق، صلاح علي المالكي، الذي عاد لعمله بعد تعليقه عقب حادث محاولة اقتحام سفارة المملكة لدى بغداد.

ونقل السفير البحريني، خلال اللقاء، حسبما أفادت به خارجية بلاده، تحيات وزير خارجية المملكة، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، لنظيره العراقي، والتأكيد "على عمق العلاقات الأخوية" التي تربط بين البلدين.

وأشاد السفير البحريني، حسب بيان أصدرته وزارة خارجية بلاده، "بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء على كافة الصّعد".

من جانبه، شدد الحكيم على "حرص الحكومة العراقية على ضمان كل ما يلزم من أجل أمن وسلامة المقرات الدبلوماسية في العراق".

وأحرق نحو 200 متظاهر العلم الإسرائيلي أمام سفارة البحرين في بغداد، مساء 27 يونيو الماضي، احتجاجا على انعقاد ورشة دعا إليها صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في البحرين يقول الفلسطينيون إنها جزء من صفقة القرن التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، حيث سعوا لاقتحام مقر السفارة، لكن قوات الأمن أحبطت هذه المحاولة، إلا أن البعض تمكنوا من التسلل إلى حرمه.

واستدعت المملكة في 28 من الشهر نفسه سفيرها في بغداد للتشاور، بعد حادثة اقتحام سفارتها، ليستأنف عمله يوم 12 يوليو.

المصدر: RT