وصول وفد أمني مصري إلى قطاع غزة

وصل وفد أمني مصري رفيع المستوى، اليوم الجمعة، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون- إيرز.

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وسيبحث الوفد، برئاسة اللواء أيمن بديع، واللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز الاستخبارات المصرية العامة، مع القيادة السياسية لحركة "حماس" والفصائل الفلسطينية، ملف "التهدئة" مع إسرائيل، بحسب ما أفادت "الأناضول".

يأتي ذلك، غداة مقتل أحد عناصر كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، على الحدود الشمالية لغزة برصاص الجيش الإسرائيلي.

وفيما توعدت الفصائل الفلسطينية، الخميس، إسرائيل بـ "دفع ثمن باهظ" ردا على مقتله، قال الجيش الإسرائيلي إن قوة عسكرية أطلقت النار على فلسطيني شمالي غزة "نتيجة سوء فهم"، مشيرا إلى أنه "سيتم التحقيق في الحادث".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن "استشهاد الفلسطيني أحمد الأدهم (28 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، باليوم نفسه، شرق بلدة بيت حانون، شمالي القطاع".

المصدر: RT+ الأناضول

