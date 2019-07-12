 
مباشر

الجزائريون يواصلون الاحتجاج للجمعة الـ 21 (صور)

أخبار العالم العربي

الجزائريون يواصلون الاحتجاج للجمعة الـ 21 (صور)
RT
احتجاجات الجزائريين اليوم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m45b

توافد متظاهرون جزائريون منذ الساعات الأولى لنهار اليوم الجمعة على ساحة البريد المركزي بالعاصمة، ورددوا شعارات تدعو لإقامة "دولة مدنية لا عسكرية".

إقرأ المزيد
مئات المحامين يتظاهرون في الجزائر للمطالبة باستقلالية القضاء
مئات المحامين يتظاهرون في الجزائر للمطالبة باستقلالية القضاء

وتبين الصور الأولى من الاحتجاجات رفع العشرات من المتظاهرين للأعلام الجزائرية، وترديدهم عبارات "مللنا من هذه السلطة"، كما انتقدوا قائد الجيش أحمد قايد صالح، مؤكدين أن هذا لا يمنع أن "الشعب والجيش إخوة".

وفرضت قوات الشرطة تعزيزات أمنية كبيرة بركن شاحناتها وسياراتها في الشوارع الرئيسة للعاصمة، فيما ضربت قوات الدرك الوطني طوقا أمنيا على منافذها ونصبت حواجز أمنية على مداخلها الرئيسة.

الجزائريون يواصلون الاحتجاج للجمعة الـ 21 (صور)
RT

وتعتبر احتجاجات اليوم، الأولى بعد انتهاء مهلة الـ 90 يوما التي يحددها الدستور لمنصب الرئيس المؤقت الذي يشغله عبد القادر بن صالح.

الجزائريون يواصلون الاحتجاج للجمعة الـ 21 (صور)
RT

وكان بن صالح أعلن أنه سيستمر في منصبه كرئيس مؤقت إلى غاية انتخاب رئيس جديد بتاريخ غير محدد، بعد إلغاء الانتخابات التي كانت مرتقبة في 4 يوليو المنصرم لخلافة عبد العزيز بوتفليقة.

يذكر أن قائد الجيش الجزائري جدد، يوم الأربعاء الماضي، دعمه للرئيس المؤقت، متمنيا تنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب الآجال".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا