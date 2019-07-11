قتيلان و31 مصابا جراء انقلاب حافلة برأس الخيمة

لقي شخصان حتفهما وأصيب 31 آخرون بجروح، اليوم الخميس، بسبب انقلاب حافلة كانت تقلهم في إمارة رأس الخيمة في الإمارات، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأوردت صحيفة "البيان" الإماراتية أن الحادث وقع الساعة الـ 12 ظهر يوم الخميس، في شارع الشيخ محمد بن زايد بالإمارة، حيث انحرفت الحافلة التي كانت تقل عمالا من مختلف الأعمار والجنسيات الآسيوية، ثم انقلبت.

ونقلت الصحيفة عن مدير عام العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، محمد سعيد الحميدي، قوله إن الدوريات المرورية سارعت إلى مكان الحادث فور تلقي الشرطة بلاغا بحدوثه. وأشار إلى أن المعاينة الأولية أشارت إلى وفاة اثنين من الركاب متأثرين بإصاباتهما البليغة، فيما أصيب الآخرون بإصابات متفاوتة ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح المسؤول الأمني أن الحافلة كانت تقل 33 شخصا، بمن فيهم السائق، وأن مثل هذه الحوادث التي تكون الحافلات أو الشاحنات طرفا فيها، دائما ما تؤدي إلى أضرار جسيمة ووقوع إصابات بليغة تصل إلى حد الوفاة.

فيما نقلت صحيفة "Khaleej Times" عن الشرطة أن أن الحادث وقع أثناء محاولة سائق الحافلة تجاوز مركبة أخرى.

المصد: "البيان" + "Khaleej Times"