لحظة وقوع تفجير استهدف قيادات "الجيش الوطني الليبي" خلال جنازة المسماري

أظهرت لقطات فيديو لحظة وقوع تفجير استهدف قيادات في "الجيش الوطني الليبي" خلال تشييع جثمان خليفة المسماري، القائد السابق للقوات الخاصة الليبيبة في بنغازي، ما خلف قتلى وجرحى.

وانفجرت سيارة مفخخة خلال مراسم التشييع، حيث تفرق المشاركون إثر التفجير، في حين أفادت مصادر أمنية بأن عدد القتلى ارتفع إلى 5، بالإضافة إلى عدد من الجرحى.

وفتحت السلطات في بنغازي تحقيقا في التفجير الذي نجا منه اللواء ونيس بوخمادة، قائد القوات الخاصة الليبية، واللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم "الجيش الوطني الليبي".

المصدر: RT