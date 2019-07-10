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السيرة الذاتية لرئيس برلمان الجزائر سليمان شنين

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السيرة الذاتية لرئيس برلمان الجزائر سليمان شنين
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الرئيس الجديد للبرلمان الجزائري سليمان شنين
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انتخب البرلمان الجزائري النائب سليمان شنين، رئيسا جديدا له من حزب "حركة البناء الوطني" المعارض، في سابقة هي الأولى في تاريخ البلاد.

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ونشر حزب "حركة البناء الوطني" سيرة مقتضبة عن حياة مرشحه، ذكر فيها أنه أحد مؤسسي الحركة وعضو مكتبها الوطني منذ التأسيس، كما أنه أحد مؤسسي الاتحاد العام الطلابي الحر.

وأضاف أن شنين شغل منصب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة في الفترة النيابية الماضية، كما عمل في مجال الإعلام المحلية ووكالات الأنباء الدولية.

وهو عضو في العديد من المنظمات المحلية والدولية منها "برلمانيون من أجل القدس"، و"اتحاد البرلمانيين العرب"، و"مركز الرائد للدراسات والبحوث".

وهو من مواليد ورقلة عام 1965، متزوج ولديه أبناء.

المصدر: RT

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