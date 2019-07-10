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البرلمان الجزائري ينتخب سليمان شنين رئيسا له بأغلبية الأصوات

أخبار العالم العربي

البرلمان الجزائري ينتخب سليمان شنين رئيسا له بأغلبية الأصوات
Ramzi Boudina
(صورة أرشيفية)
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أفاد مراسلنا في الجزائر بتصويت أغلبية نواب البرلمان لاختيار النائب سليمان شنين من حركة البناء المعارضة، رئيسا للبرلمان.

وأشار مراسلنا إلى أن فوز المعارضة الجزائرية بمنصب رئاسة البرلمان يعتبر سابقة من نوعها، حيث يعد هذا المنصب مهما، حيث يصبح الشخص الذي يتسلمه "الرجل الثالث" في الدولة بعد الرئيس ورئيس وزرائه.

وقد حصل شنين على دعم الكتل النيابية عن الموالاة فيما قاطعت حركة "حمس" الجلسة بالإضافة إلى أحزاب ائتلاف البديل الديمقراطي.

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وشينن من مواليد ديسمبر 1965، وهو إعلامي وكاتب صحفي اشتغل مع العديد من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الدولية، وشارك في الحراك منذ 22 فبراير في العاصمة، وهو من مؤسسي حركة البناء الوطني في 22 مارس 2013  وعضو مكتبها الوطني منذ التأسيس، ورئيس المجلس السياسي لحركة البناء الوطني.

المصدر: RT

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