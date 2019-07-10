مصدر عسكري لـRT: الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف للفصائل المسلحة على محور الحماميات بريف حماة
Sputnik
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أفاد مراسلنا في سوريا بتصدي الجيش السوري لهجوم عنيف تشنه الفصائل المسلحة على محور الحماميات بريف حماة.
وتحدثت وسائل إعلام عن قصف صاروخي مكثف شنته الفصائل المسلحة على مواقع القوات السورية المتمركزة في الحماميات وكفرهود والجلمة والشيخ حديد وكرناز، في ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي.
وقد قتل 3 أشخاص وأصيب 6 آخرون بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها الفصائل المسلحة، يوم الثلاثاء، على بلدتي جورين وعين سليمو بريف حماة الشمالي، وردت عليهم وحدات الجيش موقعة قتلى ومصابين في صفوفهم.
المصدر: RT
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