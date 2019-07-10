 
مباشر

وزير الداخلية الإيطالي ينفي تلقيه دعما ماليا من روسيا

أخبار العالم العربي

وزير الداخلية الإيطالي ينفي تلقيه دعما ماليا من روسيا
Reuters /FW1F/Andrew Cawthorne
وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m3ud

نفى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني تلقيه دعما ماليا من روسيا بعد انتشار أخبار بأن مقربين منه حاولوا تحويل ملايين الدولارات المتأتية من النفط الروسي إلى حزب سالفيني.

إقرأ المزيد
إيطاليا تدعو أوروبا لإعادة النظر في علاقاتها مع روسيا
إيطاليا تدعو أوروبا لإعادة النظر في علاقاتها مع روسيا

وقال سالفيني، اليوم الأربعاء، في بيان: "لقد سبق لي أن قدمت شكوى في الماضي ضد من اتهموني باستلام أموال روسية، وسأفعل ذلك مجددا، اليوم وغدا وبعد غد".

وأضاف "لم أتلقَ في حياتي روبلا واحدا، ولا يورو، ولا دولارا، ولا حتى لترا من الفودكا".

وكان موقع "BuzzFeed" الأمريكي أكد اليوم الأربعاء أنه حصل على "تسجيل صوتي صادم يمكن من خلاله سماع أحد المقربين من سالفيني وخمسة أشخاص آخرين وهم بصدد التفاوض حول اتفاق يحددون عبره كيفية تحويل عشرات ملايين الدولارات المتأتية من النفط الروسي بطريقة خفية إلى حزب سالفيني".

وأكد الموقع أن الحوار المسموع في التسجيل جرى في 18 أكتوبر المنصرم، مشيرا إلى أنه "لا يمكن الجزم إذا ما كان الاتفاق قد طبق لاحقا أم لا".

المصدر: "لوفيغارو" + "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

استغلال جنسي إسباني.. هذا ما حصل مع أطفال في المغرب