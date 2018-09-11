إيطاليا تدعو أوروبا لإعادة النظر في علاقاتها مع روسيا

أعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالي، وزير الداخلية، ماتيو سالفيني، أن أوروبا ستكون أمامها فرصة لإعادة النظر في علاقاتها مع روسيا.

وقال سالفيني في حوار مع قناة "RT": "في مايو العام المقبل ستكون هناك فرصة تاريخية أخيرا لترتيب القوى في أوروبا"، مشيرا إلى الانتخابات البرلمانية الأوروبية، التي من المقرر أن تُجرى في شهر مايو 2019.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الإيطالي أنه لا يرى "في العقوبات ضد روسيا أي جدوى اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية وثقافية"، مضيفا أنه "يسعى باستمرار للفت الانتباه إلى الخسائر وسيواصل فعل ذلك".

وينتقد سالفيني باستمرار العقوبات ضد روسيا، حيث تعهد في يوليو الماضي، بأن تكون إيطاليا من الدول الأولى، التي ستدافع عن رفع القيود الاقتصادية، التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

كذلك أعلن سالفيني في وقت سابق عن استعداده لمناقشة وضع شبه جزيرة القرم، ومن غير المستبعد أن تستخدم الحكومة الإيطالية الفيتو ضد تمديد العقوبات المرتبطة بانضمام القرم إلى روسيا، موضحا أن موسكو شريك مهم لروما في مجال التجارة والطاقة، ولا بد من مراعاة مبدأ حسن الجوار.

المصدر: RT