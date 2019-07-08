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مصر.. إيقاف المشرف على صفحة "أنا آسف يا ريس"

أخبار العالم العربي

مصر.. إيقاف المشرف على صفحة
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ألقى الأمن المصري القبض على كريم حسين، المشرف على صفحة "أنا آسف يا ريس"، التي تعد من أشهر الصفحات على "فيسبوك" الداعمة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وذكرت مصادر أمنية مطلعة، أن حسين هاجم من خلال صفحته على مواقع التواصل بعض السياسات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة المصرية، مثل رفع الدعم عن بعض المنتجات وكذلك بسبب سخريته من هزيمة منتخب مصر في كرة القدم المشارك في بطولة أمم إفريقيا.

كما نشر المتهم، فيديو سابق لمبارك يحذر فيه من سياسات صندوق النقد الدولي.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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