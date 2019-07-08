ليبيا.. ترقية ضابط مثير للجدل

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ"الجيش الوطني الليبي" أن القائد العام المشير خليفة حفتر، أمر بترقية الرائد محمود الورفلي الضابط في قوات الصاعقة إلى رتبة مقدم.

وكانت محكمة الجنايات الدولية قد أصدرت مذكرة باعتقال الورفلي آمر "محاور الصاعقة" في 15 أغسطس 2017، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب في ست عمليات إعدام تعسفية.

كما أدرج "الإنتربول" الورفلي على قائمة المطلوبين بتهمة تنفيذ إعدامات بلا محاكمات.

وظهر الورفلي في عدة مقاطع فيديو وهو يطلق الرصاص على أشخاص مقيدين وصفوا بالإرهابيين في فترة عمليات الجيش العسكرية ضد الجماعات المسلحة في مدينة بنغازي وضواحيها.

المصدر: RT