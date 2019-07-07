حصيلة أولية لعمليات "إرادة النصر" في العراق

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، حصيلة تحركات تنفذها القوات المسلحة وقوات الحشدين الشعبي والعشائري بإسناد من طيران الجيش العراقي والتحالف الدولي على الحدود مع سوريا.

وأشار بيان للقيادة، أن "قواته تواصل عملياتها لتطهير المناطق الواقعة بين محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار امتدادا إلى منطقة الحدود العراقية – السورية".

وذكر البيان أن حصيلة عمليات قيادة الجزيرة أسفرت عن تدمير 8 أوكار للمسلحين وتفجير عبوات ناسفة، فيما قامت قوات الحدود التابعة لقاطع العمليات بتفتيش منطقة بعمق 10 كيلومترات خلف خط الحدود.

أما في قاطع عمليات نينوى، فقد عثرت القوات المسلحة العراقية على معسكر تابع لتنظيم "داعش" يحتوي خيما وتجهيزات، كما جرى تفجير عبوات ناسفة كانت معدة للاستخدام وتفكيك سيارة مفخخة.

وتمكنت القوات المسلحة والمتجحفلة معها من قوات الحشد الشعبي في قاطع عمليات صلاح الدين، من العثور على وكرين للمسلحين وكميات من العبوات الناسفة والقذائف، فيما أصيب 3 من أفراد الحشد خلال العمليات، كما تمكنت السرية الأولى التابعة لقيادة العمليات من تأمين جسر "السكريات" لعبور القوات العسكرية العراقية.

ونفذ طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي طلعات وجه خلالها ضربات مركزة لمقرات ونقاط تجمع المسلحين.

وأعلن العراق عن انطلاق عملية "إرادة النصر" لتطهير مناطق تقع بين 3 محافظات وصولا إلى المناطق الحدودية مع سوريا.

المصدر: خلية الإعلام الأمني