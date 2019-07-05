مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا

دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، ودان الغارة على مخيم للمهاجرين بالقرب من طرابلس التي أسفرت عن مقتل وجرح العشرات، يوم الثلاثاء الماضي.

وجاء في بيان تبناه مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، أن أعضاء المجلس يشددون على "ضرورة خفض التصعيد للوضع فورا ووقف إطلاق النار من قبل جميع الأطراف".

وأكد مجلس الأمن أن "السلام الثابت والاستقرار لن يتم تحقيقهما في ليبيا إلا عبر حل سياسي".

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وأسفرت غارة جوية على مخيم للمهاجرين في تاجوراء بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس يوم الثلاثاء الـ 2 يوليو الجاري، عن مقتل 53 شخصا وإصابة أكثر من 130 آخرين بجروح، حسب معطيات الأمم المتحدة.

وعلى إثر الغارة اتهمت حكومة الوفاق الوطني الليبية قوات المشير خليفة حفتر بتنفيذ الغارة، بينما نفى "الجيش الوطني الليبي" شن الغارة وحمل القوات الموالية لحكومة الوفاق مسؤوليتها.

ودعت الأمم المتحدة للتحقيق في الحادث، واعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن الغارة ترقى إلى جريمة حرب.

المصدر: نوفوستي