وكيلة هانيبال القذافي ترد على تصريحات عائلة مرافق لموسى الصدر

ردت ريم الدبري وكيلة هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل، على بيان صدر عن عائلة محمد يعقوب أحد مرافقي رجل الدين موسي الصدر الذي اختطف في ليبيا، بعد إرجاء جلسة النظر في القضية.

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وقالت الدبري في بيان وصل إلى RT: "بعد أن قرر المجلس العدلي اللبناني (في 29 يونيو الماضي) إرجاء جلسة النظر في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر إلى 18 تشرين أول (أكتوبر) 2019 انتظارا لانتهاء المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة من عمله فيها ومتابعة إجراءاته لجلب المتهمين في هذا الملف للحضور أمامه.. تبين أن ملف القضية الملفقة لهانيبال لم يكتمل لغياب أي مسوغ قانوني لاعتقاله واحتجازه".

وأضافت أن توقيف هانيبال جاء "بعدما تم اختطافه وتعذيبه وتغييبه قسرا على يد علي وحسن يعقوب ليبدأ خاطفوه البحث عن تهم يمكن تلفيقها له وكان آخرها أنه كان مسؤولا عن السجن السياسي في ليبيا في فترة حكم والده".

ووصفت تهمة التحريض على خطف المواطن اللبناني حسين حبيش في ليبيا لمبادلته به وتشكيل عصابة مسلحة موجة إلى هانيبال بأنها "ادعاء فاق أفلام الخيال، وفرية لا تنطلي على عاقل".

وتابعت بالقول إن الخاطفين "لم يكتفوا بتلفيق التهم بل خلقوا له جهازا أمنيا لم تعرفه ليبيا إلا لفترة وجيزة بعد انتصار عصابات الناتو.. يظهر الخاطفون والمحرضون على التنكيل به ليلقوا مواعظ في الحق والعدل بقولهم".

وسبق أن أصدرت عائلة الشيخ محمد بيانا قالت فيه إن مسلسل تأجيل جلسات المحكمة والعودة إلى حلقات المماطلة السياسية بحجج واهية مستمر في قضية اختطاف موسى الصدر، "بعد مرور 41 عاما على الجريمة".

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وأضاف البيان: "رغم وجود هنيبال معمر القذافي، عضو اللجنة الأمنية العليا الليبية، أحد أهم الأدلة في حوزة المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، إلا أنه لم يقدم للمجلس العدلي التحقيقات والاعترافات التي أدلى بها الموقوف هانيبال القذافي".

تجدر الإشارة إلى أن ريم الدبري وكيلة هانيبال القذافي كانت ضيفة حلقة برنامج "قصارى القول" التي بثت على RT أمس الخميس، وتحدثت فيها عن مصير أسرة الزعيم الليبي معمر القذافي وتفاصيل اغتياله وإخفاء جثمانه.

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المصدر: RT