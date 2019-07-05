أكد أويس حسن يوسف، نجل القيادي في حماس حسن يوسف، أن شقيقه صهيب، الذي ظهر في مقابلة مع قناة إسرائيلية يتحدث فيها عن هروبه من الضفة الغربية، يعاني من اضطرابات نفسية.

ودعا أويس في تصريحات صحفية شقيقه للتراجع عما أقدم عليه والعودة إلى الوطن، متعهدا بمتابعة علاجه.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد بثت مقابلة مع صهيب، تحدث فيها عن "ملفات وقضايا فساد داخل حماس، متطرقا إلى نمط الحياة المترفة لبعض قيادات الحركة وتمتعهم بالأموال واقامتهم في الفنادق".

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واتهم صهيب خلال المقابلة حماس باستغلال والده. وقال إن الحركة تقوم بتنفيذ العمليات في الضفة من أجل الهروب من أزمتها في قطاع غزة.

يذكر أن الابن الأكبر للشيخ يوسف، مصعب، كشف في عام 2010 عن ارتباطه بالمخابرات الإسرائيلية وعمله لصالحها لسنوات، وقد تبرأ منه والده حينها.

ويعتبر الشيخ حسن يوسف من أبرز مؤسسي وقيادات حماس، وقضى في المعتقلات الإسرائيلية أكثر من 20 عاما.

المصدر: i24NEWS