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الرياض تنعي والدة ولي العهد السعودي السابق

أخبار العالم العربي

الرياض تنعي والدة ولي العهد السعودي السابق
Reuters Hamad I Mohammed
ولي العهد السابق محمد بن نايف آل سعود
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نعى الديوان الملكي السعودي صباح اليوم الجمعة والدة ولي العهد السابق الأمير سعود بن نايف آل سعود.

ونشر الأمير عبد الله بن سلطان بن ناصر آل سعود تغريدة أعلن فيها نبأ الوفاة داعيا للفقيدة بالرحمة والمغفرة.

وذكرت وكالة "واس" السعودية أن الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز آل سعود، توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم، وسيصلى عليها بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة مساء اليوم.

المصدر: "واس"

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