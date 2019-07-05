الرياض تنعي والدة ولي العهد السعودي السابق

نعى الديوان الملكي السعودي صباح اليوم الجمعة والدة ولي العهد السابق الأمير سعود بن نايف آل سعود.

ونشر الأمير عبد الله بن سلطان بن ناصر آل سعود تغريدة أعلن فيها نبأ الوفاة داعيا للفقيدة بالرحمة والمغفرة.

إنا لله وانا اليه لراجعون انتقلت الى رحمة الله تعالى والدتنا الصالحة الأميرة #الجوهرة_بنت_عبدالعزيز_بن_مساعد والدة سيدي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اسأل الله ان يغفر لها ويرحمها ويسكنها الفردوس الأعلى

اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خير منها pic.twitter.com/hH5cIZs8Kq — عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود (@ASNA_20) 5 июля 2019 г.

وذكرت وكالة "واس" السعودية أن الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز آل سعود، توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم، وسيصلى عليها بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة مساء اليوم.

المصدر: "واس"