مصادر سودانية لـRT: مقترح جديد لإنهاء الخلاف بين العسكريين والمعارضة

أكدت مصادر مطلعة لـRT، أن مقترحا جديدا سيطرح على طرفي التفاوض "المجلس العسكري" و "قوى إعلان الحرية والتغيير" خلال اجتماعهما لإنهاء الخلاف حول رئاسة البلد.

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وذكر عضو في لجنة التفاوض التابعة لقوى "الحرية والتغيير"، أن "المقترح عرضه عضو في المجلس العسكري بالأمس على وفد المعارضة على هامش الاجتماع".

وقال إن "المقترح يقضي بأن يهمن العسكريون على رئاسة المجلس الرئاسي لفترة عامين على أن تؤول السنة الثالثة والأخيرة من الفترة الانتقالية للمدنيين".

وأكدت المصادر أن المقترح من شأنه أن يخاطب مخاوف الطرفين، باعتبار أن المجلس العسكري يتمسك بالرئاسة بسبب الشواغل الأمنية بينما تخشى قوى الحرية والتغيير من تأثيرات العسكريين على الانتخابات والسيطرة عليها".

من جهتها، ترى المعارضة أن سيطرتها على الفترة التي تليها الانتخابات "ستخفف من مخاوفها".

المصدر: RT