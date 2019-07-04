انتهاء جولتين من المفاوضات بين المجلس العسكري السوداني و"الحرية والتغيير" دون اتفاق

أفاد مراسلنا في الخرطوم بأن جولتين من المفاوضات عقدتا في ساعات الصباح الأولى بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بخصوص رئاسة المجلس السيادي انتهت دون التوصل إلى اتفاق.

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ووافقت "الحرية والتغيير" أمس الأربعاء على التفاوض المباشر مع المجلس العسكري، بعد أن أكدت في وقت سابق رفضها لأي حوار مباشر معه دون تطبيق عدة شروط.

وشددت "الحرية والتغيير" على أنها توافق على التفاوض حول رئاسة "مجلس السيادة" (وهو سلطة مؤقتة تضم العسكريين والمدنيين يزمع إنشاؤها في السودان) فقط.

المصدر: RT