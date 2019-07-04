قال المؤرخ المصري بسام الشماع، إنه قد تكون لدى مصر، أهرامات أخرى لم تكتشف بعد، لافتا إلى أن هناك الكثير من الأسرار التي تحتفظ بها الحضارة المصرية تحت الأرض.

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وأكد الشماع، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن عمليات التنقيب عن الآثار من قبل المواطنين مخالفة للقانون، مشيرا إلى أن هناك العديد من الآثار المصرية في الخارج، وتباع في المزادات العالمية، ولكن وزارة الآثار، وخاصة قسم الآثار المستردة يبذل جهوده لاستعادتها.

وأوضح أن العالم لا يزال يطرح الأسئلة عندما يقف أمام الحضارة المصرية، مضيفا أن استرداد الآثار المصرية من الخارج يحتاج العديد من الجهد.

وأشار إلى أن العقوبات شددت على سارقي الآثار ومهربيها والحفر خلسة، لافتا إلى أن وزارة الآثار تقوم حاليا بأرشفة جميع الآثار التي اكتشفت.

وكان وزير الآثار المصري خالد العناني، قد افتتح يوم الجمعة الماضية، هرم "اللاهون" الخاص بالملك سنوسرت الثاني، لأول مرة منذ اكتشافه في محافظة الفيوم، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه.

المصدر: صدى البلد