مقتل 5 أشخاص بنزاع عشائري شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل 5 أشخاص جراء اشتباكات عشائرية شهدتها منطقة الفضيلية شرقي بغداد، اليوم الأربعاء.

وقال المصدر، في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "حصيلة قتلى النزاع العشائري في منطقة الفضيلية ارتفع إلى خمسة أشخاص بينهم امرأة".

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن من ضمن القتلى الخمسة نجل ونجل شقيق مدير الدفاع المدني، كاظم بوهان، لافتا إلى أن "المصابين هم 7 أشخاص، حالة اثنين منهم خطرة".

وفي غضون ذلك، أغلقت قوات الأمن جميع الطرق المؤدية إلى منطقة الفضيلية في بغداد على خلفية النزاع العشائري.

وذكرت مصادر مطلعة أن "القوات الأمنية فرضت طوقا كاملا مع وجود إجراءات أمنية مشددة تحسبا لوقوع أي طارئ".

وشهدت الفضيلية اشتباكات مسلحة نجمت، حسبما نقلته مصادر محلية، عن "خلاف عشائري قديم تطور من جديد صباح اليوم"، مبينة أن "حرائق اندلعت بعد الهجوم بالمنطقة، فيما منعت العشيرة المهاجمة فرق الدفاع المدني من الوصول لإخمادها".

ومن الجدير بالذكر أن القضاء العراقي صنف الـ "دكة العشائرية" ضمن قضايا الإرهاب، إلا أن معارك عشائرية لا تزال تندلع بين الحين والآخر في مناطق مختلفة من البلاد.

المصدر: السومرية نيوز + وسائل إعلام عراقية