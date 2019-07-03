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عبود الزمر يتحدث عن مبادرة من الإخوان لإنهاء معاناة المسجونين في مصر

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عبود الزمر يتحدث عن مبادرة من الإخوان لإنهاء معاناة المسجونين في مصر
AFP Khaled DESOUKI
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كشف عبود الزمر القيادي في الجماعة الإسلامية، عن استعداد جماعة الإخوان المسلمين للوصول إلى حل لإنهاء معاناة المسجونين.

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ونشر الزمر عبر حسابه الخاص بـ "توتير" قوله: "الحمد لله رب العالمين، أخيرا أبدت قيادات من جماعة الإخوان المسلمين استعدادا للتواصل لحل مشكلة المسجونين من المرضى وكبار السن وغيرهم من المحتجزين في السجون، وهي خطوة طيبة من جانب الجماعة، آمل أن تستجيب لها الدولة في إطار من الضمانات العادلة وغير المجحفة بحق أحد، حفظ الله مصر".

وأضاف القيادي قائلا: "إذا كانت هناك صعوبات في التواصل المباشر، فأقترح وساطة من بعض الشخصيات التي تحظى بقبول عام وقادرة على إنجاز المهمة، أذكر منهم المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، والمستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة والأستاذ الدكتور محمد سليم العوا المرشح الرئاسي السابق".

وتأتي موافقة الإخوان على المبادرة التي أعلن عنها عبود الزمر، بعد أيام من وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي.

المصدر: RT

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