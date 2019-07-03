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العثور على متفجرات في مسجد بضواحي تونس العاصمة

أخبار العالم العربي

العثور على متفجرات في مسجد بضواحي تونس العاصمة
Reuters
جامع بتونس
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عثرت قوات الأمن التونسي، اليوم الأربعاء، على كمية من المواد المتفجرة في جامع الغفران بحي الانطلاقة غربي العاصمة، بحسب ما أفادت به إذاعة "موزاييك إف إم" المحلية.

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وأقدم مطلوب خطير للعدالة يدعى أيمن السميري، أمس الثلاثاء على تفجير نفسه عند مفترق الطرقات بين حي التضامن وحي التحرير، بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية التونسية.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد دعت، يوم الاثنين، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إلى الإبلاغ السريع والأكيد عن "عنصر إرهابي يدعى أيمن بن الحبيب بن الخذيري السميري"، وذلك في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتجنبا لوقوع هجمات.

المصدر: إذاعة موزاييك إف إم

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