مصدر مطلع يكشف لـRT حقيقة ما يكتب عن الأميرة هيا بنت الحسين

استغربت مصادر من (الدائرة المقربة) من حجم التهويل والتأويل في وسائل الإعلام عن الأميرة هيا بنت الحسين والأمير محمد بن راشد آل مكتوم، مشيرة لإمكانية نشر تصريح رسمي خلال مدة وجيزة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن حديث البعض بهذا الشأن وصل إلى "حد نسج قصص من الخيال الواسع جدا والمريض" عن أموال وهروب بما فيه غاية إساءة فقط.

ودعا المصدر الجميع إلى توخي الحذر والمنطق، مشيرا إلى أن "الحديث هنا يدور عن أميرة وابن ملك وأخت ملك، ومن الغريب نسج قصص كهذه".

ولم ينف المصدر وجود الأميرة مع أولادها في قصر العائلة بلندن، مؤكدا أن أي إنسان مهما كان وضعه الاجتماعي، قد يمر بظروف شخصية وعائلية.

وختم المصدر بالقول، إن أية أمور إجرائية تتم وفق القوانين في البلد المختص، مؤكدا أن القصة المثارة ليست موضوع خلاف أصلا.

المصدر: RT