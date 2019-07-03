وفد من الجامعة العربية يصل إلى الخرطوم لدعم جهود استئناف الحوار

وصل اليوم إلى الخرطوم وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتشجيع الأطراف السودانية على "استئناف الحوار الهادف إلى التوافق على ترتيبات الانتقال إلى سلطة مدنية في البلاد".

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وجاء في بيان صادر عن جامعة الدول العربية أن هذه الزيارة جاءت "في إطار الجهود والاتصالات التي تقوم بها (الجامعة) مع المجلس العسكري الانتقالي وممثلي القوى السياسية والمدنية لتشجيع الأطراف السودانية على استئناف الحوار الهادف إلى التوافق على ترتيبات الانتقال إلى سلطة مدنية في البلاد".

وأضاف البيان أن الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، كلف الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية بالجامعة، خليل الذوادي "بالتوجه مجددا إلى الخرطوم على رأس وفد الأمانة العامة الذي سيجري سلسلة من اللقاءات مع الأطراف السودانية، وذلك متابعة للزيارة التي كان الأمين العام قد قام بها للسودان يوم 16 يونيو الماضي".

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن زيارة الوفد تأتي في سياق التزام الجامعة العربية بمساندة الأطراف في السودان ودعوتها إلى استئناف عملية التفاوض والعمل على بناء الثقة فيما بينها بما يكفل التوصل إلى توافق وطني عريض لتجاوز صعاب المرحلة الراهنة والوصول إلى صيغة توافقية للمرحلة الانتقالية.

يذكر أن الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة إلى السودان سلمت المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير دعوة لعقد مفاوضات لإنهاء الخلافات بشأن تشكيل المجلس السيادي، والحكومة الانتقالية.

المصدر: الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية