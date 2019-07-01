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وزير خارجية إسرائيل يزور الإمارات (صور)

أخبار العالم العربي

وزير خارجية إسرائيل يزور الإمارات (صور)
Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتز
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أعلنت إسرائيل أن وزير خارجيتها، إسرائيل كاتز، زار أبو ظبي، أمس الأحد، حيث بحث مبادرة حول إطلاق تعاون إسرائيلي خليجي اقتصادي إضافة إلى قضية إيران.

وأوضحت الخارجية الإسرائيلية أن كاتز زار الإمارات في إطار مشاركته في مؤتمر لبرنامج المناخ التابع للأمم المتحدة، وأجرى هناك محادثات مع الأمين العام للمنظمة العالمية، أنطونيو غوتيريش، وكذلك مع مسؤول إماراتي رفيع.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن كاتز عرض خلال زيارته إلى أبو ظبي مبادرة أعدها للإسهام في التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ودول الخليج، بينها السعودية، عبر البنية التحتية لسكك الحديد وميناء حيفا.

كما ناقش وزير الخارجية الإسرائيلي خلال محادثاته في أبو ظبي العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات والقضية الإيرانية.

وقال كاتز، تعليقا على هذه الزيارة: "هذا خطوة مهمة إلى الأمام فيما يخص علاقات إسرائيل مع الدول الإقليمية".

وأضاف كاتز: "سأواصل العمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تمرير سياسة التطبيع (مع الدول العربية) بقوة".

وزير خارجية إسرائيل يزور الإمارات (صور)
jpost.com

وتتحدث حكومة نتنياهو كثيرا في الآونة الأخيرة عن نجاحات في مجال التطبيع مع بعض الدول العربية، خاصة في منطقة الخليج، رغم أن إسرائيل لا تقيم علاقات رسمية معها باستثناء الأردن ومصر.

وتأتي هذه الزيارة بعد مرور عدة أيام من استضافة البحرين ورشة العمل "السلام من أجل الازدهار" الاقتصادية المنعقدة بمبادرة أمريكية، في إطار خطة السلام للصراع في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن".  

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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