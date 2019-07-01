وزير خارجية إسرائيل يزور الإمارات (صور)

أعلنت إسرائيل أن وزير خارجيتها، إسرائيل كاتز، زار أبو ظبي، أمس الأحد، حيث بحث مبادرة حول إطلاق تعاون إسرائيلي خليجي اقتصادي إضافة إلى قضية إيران.

وأوضحت الخارجية الإسرائيلية أن كاتز زار الإمارات في إطار مشاركته في مؤتمر لبرنامج المناخ التابع للأمم المتحدة، وأجرى هناك محادثات مع الأمين العام للمنظمة العالمية، أنطونيو غوتيريش، وكذلك مع مسؤول إماراتي رفيع.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن كاتز عرض خلال زيارته إلى أبو ظبي مبادرة أعدها للإسهام في التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ودول الخليج، بينها السعودية، عبر البنية التحتية لسكك الحديد وميناء حيفا.

كما ناقش وزير الخارجية الإسرائيلي خلال محادثاته في أبو ظبي العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات والقضية الإيرانية.

Israel’s Foreign Minister @Israel_katz participated in the Abu Dhabi Climate Meeting ,met @UN SG @antonioguterres as well as a high ranking UAE official. This is yet another upgrade in Israel’s relations with the countries in the region and a major goal for our diplomacy 🇮🇱 pic.twitter.com/hQdIRUVrwH — Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) 1 июля 2019 г.

وقال كاتز، تعليقا على هذه الزيارة: "هذا خطوة مهمة إلى الأمام فيما يخص علاقات إسرائيل مع الدول الإقليمية".

وأضاف كاتز: "سأواصل العمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تمرير سياسة التطبيع (مع الدول العربية) بقوة".

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وتتحدث حكومة نتنياهو كثيرا في الآونة الأخيرة عن نجاحات في مجال التطبيع مع بعض الدول العربية، خاصة في منطقة الخليج، رغم أن إسرائيل لا تقيم علاقات رسمية معها باستثناء الأردن ومصر.

وتأتي هذه الزيارة بعد مرور عدة أيام من استضافة البحرين ورشة العمل "السلام من أجل الازدهار" الاقتصادية المنعقدة بمبادرة أمريكية، في إطار خطة السلام للصراع في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية