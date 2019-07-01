واشنطن: نفذنا ضربة ضد "القاعدة" شمال سوريا

قالت واشنطن إنها نفذت ضربة يوم الأحد على تنظيم "القاعدة" في شمال غرب سوريا ووصفت المنطقة بأنها "ملاذ آمن" للتنظيم لشن هجمات في الخارج.

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وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن "الضربة استهدفت منشأة للتدريب بها عناصر مسؤولة عن التخطيط لشن هجمات في الخارج تهدد الأمريكيين وشركاءنا والمدنيين الأبرياء".

من جهته ذكر ما يسمى "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أن 8 قادة ومقاتلين من تنظيم "حراس الدين" الإرهابي والمرتبط بتنظيم القاعدة، لقوا مصرعهم جراء قصف جوي يرجح أنه من طائرات التحالف الدولي استهدف اجتماعا لقيادة التنظيم معظمهم من جنسيات مختلفة، بضاحية ريف المهندسين غرب حلب.

وسبق للقيادة المركزية الأمريكية، أن استهدفت مواقع تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي شرقي سوريا.

المصدر: رويترز