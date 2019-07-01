بعد بيان برلماني غاضب.. وزير بحريني يتهم قطر بـ"الإساءة لكل ما هو خليجي"

أعلن وزير الإعلام البحريني، علي بن محمد الرميحي، عن كشف شبكة حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي تديرها الدوحة لـ"الإساءة لـكل ما هو خليجي وعربي".

وقال الرميحي في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أمس الأحد إن تلك الحسابات مرتبطة بوسائل الإعلام التابعة للحكومة القطرية و"تحمل صورا ومعلومات وبيانات لقادة ورموز دول الخليج العربية، بهدف شق صف الوحدة الخليجية وضرب الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة وخلط الأوراق، ومحاولة تهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون".

واتهم الوزير الحكومة القطرية بانتهاج "سياسة عدائية رخيصة لا تريد خيرا للمنطقة على مدى أكثر من عقدين"، قائلا إن "الدوحة تعتمد في هذا النهج على مجموعة من المرتزقة لتنفيذ أجنداتها الهدامة في استهداف أركان الوحدة الخليجية والمنظومة الجامعة لدول المنطقة، في انتهاك صارخ لأواصر الأخوة ووشائج القربى وما يجمع بين أبناء الخليج العربي من علاقات استثنائية"، حسب البيان.

وشدد الرميحي على أن قادة دول الخليج يتمتعون بـ"المكانة والتقدير الكبيرين لدى أبناء دولهم، ما يسمو بهم فوق أي إساءة مغرضة"، مهيبا بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الخليجيين "ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء ما تروج له تلك الحسابات المشبوهة".

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وجاءت هذه التصريحات في أعقاب بيان أصدره البرلمان البحريني اتهم فيه الدوحة بالتدخل في شؤون المملكة وإثارة الفتن، وذلك على خلفية فيلم تنتجه قناة "الجزيرة" القطرية ضمن برنامج "ما خفي أعظم".

وقطعت البحرين والسعودية والإمارات ومصر أوائل يونيو 2017 العلاقات الدبلوماسية مع قطر وبدأت مقاطعتها، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى. لكن الحكومة القطرية تنفي بشدة هذه الاتهامات.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية