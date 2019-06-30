دعا البرلمان البحريني قطر للتركيز على إيجاد حلول لمشكلاتها الداخلية، والكف عن التعمد لإثارة الفتن والتدخل بشؤون البحرين الداخلية.

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وجاء في بيان مشترك صادر من مجلسي الشورى والنواب البحرينيين نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية: "أكد مجلس الشورى ومجلس النواب الممثلان عن الشعب البحريني رفضهما التام لاستمرار ممارسات النظام القطري وتعمده إثارة الفتن والتأجيج والتدخل السافر المعتاد منه في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وشق الصف الواحد وشرخ العلاقات الخليجية والتي باءت دوما بالفشل".

وأضاف البيان:" تابعنا ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول إنتاج قناة الجزيرة القطرية عبر برنامجها المغرض(ما خفي أعظم)، لفيلم تسجيلي بهدف إثارة الفتن في المجتمع البحريني ... ونؤكد رفضنا التام لتدخل قناة الجزيرة القطرية السافر في الشأن الداخلي لمملكة البحرين.. كما نؤكد أن أية محاولات للعبث بالنسيج المجتمعي البحريني من قبل أدوات إيران المسمومة في المنطقة، كقناة الجزيرة القطرية، لن تلق إلا الفشل والرفض التام والتصدي من شعب البحرين".

ودعا البيان قطر إلى التركيز على إيجاد حلول لمشكلاتها الداخلية والتفكير في إصلاحات سياسية وديمقراطية حقيقية والإيفاء بوعودها تجاه "شعبها الذي يتطلع للديمقراطية".

المصدر: وكالة أنباء البحرين