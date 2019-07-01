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بعد اتهامات بالمسؤولية عن مقتل مرافقي وزير لبناني.. جنبلاط يخرج عن صمته

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بعد اتهامات بالمسؤولية عن مقتل مرافقي وزير لبناني.. جنبلاط يخرج عن صمته
Reuters
الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط
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علق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، على حادثة تعرض وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين، صالح الغريب، لإطلاق نار أدى لمقتل اثنين من مرافقيه.

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وقال جنبلاط، اليوم الاثنين، في تغريدة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي: "لن أدخل في أي سجال إعلامي حول ما جرى. أطالب بالتحقيق حول ما جرى بعيدا عن الأبواق الإعلامية".

وأضاف: "أتمنى على حديثي النعمة في السياسة أن يدركوا الموازين الدقيقة التي تحكم هذا الجبل المنفتح على كل التيارات السياسية دون استثناء، لكن الذي يرفض لغة نبش الأحقاد وتصفية الحسابات والتحجيم".

وقُتل اثنان من طاقم الحراس الشخصيين للوزير صالح الغريب، عندما تعرض موكبه لإطلاق نار خلال محاولة المرور قرب صيدلية الحسام بين بلدتي قبر شمون والبساتين، أثناء الاحتجاجات على زيارة رئيس "التيار الوطني الحر"، وزير الخارجية، جبران باسيل.

وقال الغريب، إن ما حدث "كان كمينا مسلحا ومحاولة اغتيال واضحة"، فيما نفى الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه جنبلاط أي صلة له بالحادثة.

المصدر: وكالات

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