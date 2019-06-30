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الأسد يصدر قانونا بإلغاء إحداث اتحاد المصدرين السوري الصادر عام 2009

أخبار العالم العربي

الأسد يصدر قانونا بإلغاء إحداث اتحاد المصدرين السوري الصادر عام 2009
Reuters
الرئيس السوري بشار الأسد
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أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، قانونا يقضي بإلغاء آخر صدر عام 2009 تحت رقم 27، تضمن إحداث اتحاد المصدرين السوري.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، يوم الأحد، تفاصيل القانون "رقم 19" الذي ألغي بموجبه القانون القديم، حيث قالت إن مجلس الشعب أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2019، إلغاء القانون "رقم 27" لعام 2009 المتضمن إحداث اتحاد المصدرين السوري.

وأضافت الوكالة أن القانون "رقم 19" تضمن في مادته الثانية، تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، مهمتها تصفية أعمال اتحاد المصدرين وتحديد الحقوق العائدة له والالتزامات المترتبة عليه، بحيث لا تتجاوز مهمة اللجنة ثلاثة أشهر كحد أقصى.

وبين القانون أنه لا يجوز صرف أي نفقة من أموال الاتحاد قبل إعداد قائمة بالحقوق والالتزامات من قبل اللجنة، إضافة إلى أنه لا يتم تحريك حسابات الاتحاد إلا بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المصدر: وكالة "سانا"

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