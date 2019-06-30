وفاة وزير إماراتي سابق في منفاه بألمانيا

توفي الوزير الإماراتي السابق، سعيد عبد الله سلمان، في منفاه الاختياري بألمانيا، ومن المفترض أن ينقل جثمانه اليوم الأحد إلى الإمارات تمهيدا لدفنه.

انعي إليكم والدي الدكتور سعيد عبدالله بن سلمان، الذي وافته المنية صباح اليوم في احد مستشفيات المانيا

سنوافيكم بتفاصيل وصول الجثمان والعزاء لاحقاً باذن الله

انا لله وانا اليه لراجعون — أسامه سعيد سلمان (@Osama_Salman) 29 июня 2019 г.

ونعى أسامة سعيد سلمان نجل الوزير، والده على صفحته في "تويتر"، قائلا إن والده وافته المنية في أحد مستشفيات ألمانيا، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يصل جثمانه إلى الإمارات، اليوم الأحد.

غادر سعيد عبد الله سليمان الإمارات مع بدء حملة الاعتقالات، التي طالت شخصيات من حركة "الإصلاح"، والذي يعد أحد رموزها، عام 2012.

وتولى الوزير الراحل مناصب عدة حيث كان أول سفير مقيم لدولة الإمارات في باريس والسوق الأوروبية في بروكسل، كما كان على رأس عدد من الوزارات أهمها وزارة التربية والتعليم والشباب، ووزارة الإسكان، ووزارة الزراعة والثروة السمكية ، كما شغل منصب الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، وكان عضوا في المجلس التنفيذي لليونيسكو في دورتين متتاليتين.

المصدر: RT + وكالات