كشف النائب عن كتلة بدر، أحد فصائل الحشد الشعبي، كريم عليوي، اليوم السبت، عن وفاة القيادي في الحشد، جواد كاظم شبل، إثر تعرضه للتعذيب في مكتب مكافحة المخدرات بمنطقة البياع ببغداد.

وطالب عليوي في بيان صحفي وزير الداخلية العراقي بفتح "تحقيق فوري بمقتل المجاهد المجنى عليه جواد كاظم شبل سلطان، معاون آمر اللواء 29 (أنصار الحجة) بالحشد الشعبي الذي تعرض للقتل في مكتب (مكافحة) مخدرات البياع، وخلال ليلة واحدة، توفي من آثر التعذيب دون تدوين أقواله".

وأضاف أن "تكرار الأحداث الأخيرة في مكتب مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ينذر بالخطر، ومن يقوم بالممارسات التعذيبية داخل مكتب المكافحة هي خلايا بعثية ومتعاونة مع داعش".

وأشار إلى أن "حزب البعث وبعض الخلايا المتعاونة مع "داعش" تحاول تشويه سمعة وزارة الداخلية من خلال عمليات التعذيب إلى حد الموت، وهذا هو جزء من عمل أزلام النظام البائد".

المصدر: RT