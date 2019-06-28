أعلنت الولايات المتحدة عن نشرها مجموعة من المقاتلات الحربية التابعة لقواتها المسلحة في قطر، وسط تصعيد مستمر مع إيران في منطقة الخليج.

وقالت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، في بيان مقتضب صدر اليوم الجمعة، إن مقاتلات من طراز "F-22 Raptor" (المفترس) نشرت يوم 27 يونيو في قاعدة "العديد" الجوية بقطر.

وأوضح البيان أن "هذه الطائرات انتشرت في قطر لأول مرة، وذلك من أجل حماية قوات الولايات المتحدة ومصالحها في مناطق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

من جانبها، بينت وكالة "أسوشيتد برس" أن هذه المجموعة تشمل نحو 10 مقاتلات، وأرسلت إلى قطر في إطار عملية تعزيز القوات الأمريكية الذي طلبته القيادة المركزية في مايو الماضي ردا على ما وصفته بالتهديدات الإيرانية المتزايدة ضد الولايات المتحدة في منطقة الخليج.

وأفادت الوكالة بأن هذه الطائرات، التي تحمل صواريخ من نوع "أرض-جو" وتتميز بالقدرة على شن هجمات برية، كانت منتشرة في قاعدة الدفرة الجوية بالإمارات، حيث تم استخدامها سابقا لدعم عمليات الولايات المتحدة وحلفائها في سوريا.

ومنذ أوائل مايو 2019، أرسلت الولايات المتحدة إلى منطقة الخليج مجموعة سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات "Abraham Lincoln"، وعدة قاذفات من طراز "B-52"، كما تم نشر منظومات جديدة للدفاع الجوي من طراز "Patriot" فضلا عن 2500 عسكري إضافي.

المصدر: RT + أسوشيتد برس