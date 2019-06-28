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المبعوث الأممي إلى اليمن يزور روسيا الأسبوع المقبل

أخبار العالم العربي

المبعوث الأممي إلى اليمن يزور روسيا الأسبوع المقبل
Reuters MOHAMED AL-SAYAGHI
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث
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أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، سيزور روسيا بداية الأسبوع المقبل، ثم سيتوجه إلى الإمارات وسلطنة عمان.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الجمعة، إن "المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث يخطط لزيارة روسيا بداية الأسبوع المقبل، وبعد ذلك للتوجه إلى الإمارات وعمان بهدف مواصلة جهوده لتفعيل عملية السلام في اليمن".

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ويأتي ذلك بعد لقاء غريفيث مع نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر في العاصمة السعودية الرياض، حيث بحثا خلاله الخطوات اللازمة للمضي قدما بعملية السلام في اليمن وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وفي وقت سابق، اتهمت الحكومة اليمنية المبعوث الأممي بالانحياز و"التعاطف" مع الحوثيين.

المصدر: نوفوستي

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