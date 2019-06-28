إصابة 50 فلسطينيا جراء قمع القوات الإسرائيلية لمسيرات العودة شرقي غزة

قمعت القوات الإسرائيلية يوم الجمعة، المسيرات السلمية التي خرجت شرقي قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة 50 مواطنا فلسطينيا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن إصابة 50 متظاهرا بجراح مختلفة، جراء اعتداء القوات الإسرائيلية عليهم شرقي قطاع غزة، خلال مشاركتهم في فعاليات "مسيرة العودة" السلمية.

وقالت الوزارة في بيان إن من بين المصابين، 19 شخصا أصيبوا بالرصاص الحي، دون أن توضح حالة بقية الجرحى. وأشارت إلى أنه من بين الإصابات، 8 مسعفين وصحفي.

ودأب الجيش الإسرائيلي على قمع مسيرات العودة السلمية التي انطلقت نهاية مارس 2018 بعنف، ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

إلى ذلك، دعت "الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" الفلسطينين للمشاركة الواسعة في فعاليات الجمعة الـ 65 بتاريخ 5 يونيو 2019، والتي ستحمل عنوان "بوحدتنا نسقط المؤامرة"، رفضا لنتائج "مؤتمر البحرين" وللإعلان عن فشله وموته، وفي إطار مقاومة "صفقة القرن" والتطبيع.

المصدر: وكالات