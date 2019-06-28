بعد إعلانها شن "ضربة مؤثرة على قوات الأسد".. تركيا ترسل تعزيزات واسعة إلى الحدود مع سوريا

بعد إعلانه شن "ضربة مؤثرة" على القوات الحكومية السورية "ردا على استهدافها" لنقطة مراقبة تركية في إدلب، أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية واسعة جديدة إلى الحدود مع سوريا.

وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن التعزيزات أرسلت، اليوم الجمعة، إلى ولاية هطاي الحدودية من مناطق مختلفة في تركيا، مفيدة بأن هذه الدفعة تضم ناقلات جند مدرعة والعديد من أفراد القوات الخاصة.

وأضافت الوكالة أن التعزيزات وصلت الجمعة قضائي ريحانلي وقيرق خان، إلى الشريط الحدودي، وسط تدابير أمنية، فيما نشرت شريط فيديو وصورا تظهر هذه العملية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق من اليوم أن قواتها "قصفت بشكل مؤثر مواقع للنظام السوري"، ردا على الهجوم الذي استهدف مساء أمس الخميس نقطة المراقبة التركية العاشرة في منطقة إدلب لخفض التصعيد.

واتهمت أنقرة قوات الحكومة السورية بقيادة الرئيس، بشار الأسد، بالوقوف وراء الحادث الذي أسفر عن مقتل عسكري تركي وإصابة 3 آخرين.

وأوضحت وزارة الدفاع أن الضربة على "قوات الأسد" نفذت بواسطة سلاح المدفعية ووحدات المدرعات الحربية.

المصدر: الأناضول