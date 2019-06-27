 
مباشر

موسكو تدين الهجمات الانتحارية في تونس

أخبار العالم العربي

موسكو تدين الهجمات الانتحارية في تونس
Sputnik NATALIA SELIVERSTOVA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m1so

دانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الانتحارية التي وقعت بالعاصمة التونسية وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه.

إقرأ المزيد
قتيل و12 جريحا بتفجيرين انتحاريين وسط العاصمة التونسية
قتيل و12 جريحا بتفجيرين انتحاريين وسط العاصمة التونسية

وجاء في بيان للخارجية الروسية بهذا الصدد: "ندين بشدة هذا الهجوم للمتطرفين، ونؤكد دعمنا لتونس الصديقة وتضامننا معها واستعدادنا لتعزيز تنسيق الخطوات لمكافحة الإرهاب بشتى أشكاله".

وقدمت الخارجية الروسية التعازي لعائلة ضحية الهجوم وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وهز العاصمة التونسية، يوم الخميس، تفجيران انتحاريان استهدفا رجال الشرطة. وأسفر الهجوم عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين بجروح.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو.. أم تنقذ طفلتها من الموت في الثواني الأخيرة