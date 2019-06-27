موسكو تدين الهجمات الانتحارية في تونس

دانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الانتحارية التي وقعت بالعاصمة التونسية وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه.

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وجاء في بيان للخارجية الروسية بهذا الصدد: "ندين بشدة هذا الهجوم للمتطرفين، ونؤكد دعمنا لتونس الصديقة وتضامننا معها واستعدادنا لتعزيز تنسيق الخطوات لمكافحة الإرهاب بشتى أشكاله".

وقدمت الخارجية الروسية التعازي لعائلة ضحية الهجوم وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وهز العاصمة التونسية، يوم الخميس، تفجيران انتحاريان استهدفا رجال الشرطة. وأسفر الهجوم عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين بجروح.

المصدر: نوفوستي