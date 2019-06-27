 
مباشر

عباس: حقوق الفلسطينيين ليست عقارات

أخبار العالم العربي

عباس: حقوق الفلسطينيين ليست عقارات
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m1qw

وجه الرئيس الفلسطيني انتقادات إلى "ورشة البحرين" الخاصة بـ "صفقة القرن" الأمريكية، مشددا على أن حقوق الفلسطينيين ليست عقارات تشترى وتباع بالأموال.

وأشار عباس، أثناء مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التشيلي سيباستيان بينيرا في رام الله، إلى أن التوصل إلى حل سياسي يضمن الحرية والكرامة والاستقلال والعدالة للشعب الفلسطيني، يجب أن يسبق أي مشاريع اقتصادية، لأن ذلك من شأنه أن يخلق الاستقرار والأمن للجميع، موضحا أن هذا هو سبب عدم مشاركة السلطة الفلسطينية في "ورشة البحرين".

إقرأ المزيد
كوشنر يسأل بلير: ماذا لو كنت رئيس السلطة الفلسطينية؟
كوشنر يسأل بلير: ماذا لو كنت رئيس السلطة الفلسطينية؟

وذكر الرئيس الفلسطيني أن النهج الذي تتبعه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه الفلسطينيين، أثبت عدم أهليتها لرعاية عملية السلام، مضيفا أن الفلسطينيين، رغم كل الخطوات الأمريكية الموجهة ضدهم، لا يزالون يؤمنون بالسلام وفق المرجعيات الدولية والاتفاقيات الموقعة ومبادرة السلام العربية، ومستعدين للعمل مع آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية المفاوضات ومواصلة بناء المؤسسات الفلسطينية وتمكين الاقتصاد الفلسطيني.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية أزمة غير مسبوقة، إثر اتخاذ إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سلسلة خطوات أثارت غضب الفلسطينيين، أولها الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.

المصدر: وفا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

للمرة الثانية.. نوبة ارتعاش تصيب ميركل أمام الكاميرات