تعرض الرئيس التونسي إلى وعكة صحية حادة ونقله إلى المستشفى العسكري
Reuters Zoubeir Souissi
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m1p5
أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس الباجي قايد السبسي، تعرض، صباح اليوم الخميس، إلى وعكة صحية، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى العسكري.
وذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع "فيسبوك"، أن الرئيس السبسي "تعرض لوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس".
تجدر الإشارة إلى أن السبسي البالغ من العمر 93 عاما، كان يتلقى مؤخرا علاجا في المستشفى العسكري إثر تدهور حالته الصحية.
المصدر: RT
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)