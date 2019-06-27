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تعرض الرئيس التونسي إلى وعكة صحية حادة ونقله إلى المستشفى العسكري

أخبار العالم العربي

تعرض الرئيس التونسي إلى وعكة صحية حادة ونقله إلى المستشفى العسكري
Reuters Zoubeir Souissi
الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي
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أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس الباجي قايد السبسي، تعرض، صباح اليوم الخميس، إلى وعكة صحية، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى العسكري.

وذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع "فيسبوك"، أن الرئيس السبسي "تعرض لوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس".

تجدر الإشارة إلى أن السبسي البالغ من العمر 93 عاما، كان يتلقى مؤخرا علاجا في المستشفى العسكري إثر تدهور حالته الصحية.

المصدر: RT

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